Berger waarschuwt Hamilton: "Max zal dit jaar nog beter zijn"

Afgelopen seizoen vochten Max Verstappen en Lewis Hamilton een absurd titanenduel uit in de Formule 1. De twee kemphanen trokken een miljoenenpubliek met hun verbluffende strijd. Verstappen trok uiteindelijk op spectaculaire wijze aan het langste eind en hij mag dit jaar dan ook zijn wereldtitel gaan verdedigen ten opzichte van de concurrentie.

Het is nog niet duidelijk wie dit jaar de grote concurrent van Verstappen is. De nieuwe reglementen zullen waarschijnlijk voor een nieuwe slagvolgorde gaan zorgen. Het is wél duidelijk dat Hamilton gebrand is op revanche. De Britse zevenvoudig wereldkampioen krijgt dit seizoen de kans om zijn recordbrekende achtste wereldtitel binnen te slepen maar hij zal daarvoor wel moeten afrekenen met Verstappen en co.

Ervaring

Het is in ieder geval duidelijk dat Hamilton een hoge berg moet beklimmen voor zijn achtste wereldtitel. Ook voormalig coureur Gerhard Berger denkt dat het een hele klus gaat worden. De Oostenrijker spreekt zich uit bij Kronen Zeitung: "Lewis is zeer ambitieus en een uitzonderlijke atleet. Hij wil nog steeds zeer graag de beste coureur ooit worden. Maar Max is nog steeds zeer jong en hij heeft zeer veel ervaring op gedaan onder grote druk. Nu is de druk weg, hij is immers wereldkampioen. Max zal dit jaar nog beter zijn."

Kopiëren

Hamilton twijfelde na het voorseizoen openlijk aan de snelheid van zijn bolide. De Britse Mercedes-coureur verwacht niet meteen snel te zijn. Berger denkt dat er snel wat zal veranderen: "Al snel zal het meer in balans zijn want de snelste teams worden gekopieerd. Alleen is de Mercedes nogal lastig te kopiëren want die sidepods zijn nogal anders. Blijkbaar zijn die motoren wat beter bestand tegen de hitte."