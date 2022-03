Albon: "Wereldtitel Verstappen is ook mijn succes"

Alex Albon zegt trots te zijn dat hij Max Verstappen heeft geholpen om in 2021 wereldkampioen F1 te worden. De in Engeland geboren Thai keert in 2022 terug op de grid na een tussenjaar als Red Bull's officiële reserve- en ontwikkelingscoureur en racecoureur in het DTM.

Een jaar lang keek Albon toe hoe zijn collega's weekend na weekend streden om de punten terwijl hij zelf alleen in de simulator zat en wat demonstraties mocht rijden. Zijn rol was echter van grote waarde. De 25-jarige coureur zegt zelf hierover: "Het is vreemd om ineens al het werk in de simulator in de fabriek te doen en dat je niet mag rijden als je dan naar het circuit reist. Je kunt alleen maar kijken, maar dat gevoel was al snel verdwenen."

Teambuilding

Eigenlijk zei hij dat de rol hem deed beseffen hoezeer succes in de F1 een groepsinspanning is. Albon: "Het gevoel dat je het team helpt en die auto sneller maakt, is ook een bevredigend gevoel. Ik voelde me echt onderdeel van het team en het was fijn om te voelen dat al dat werk ook gewaardeerd werd."

"Uiteindelijk is dat beloond door Max. Ik was net zo blij voor hem als iedereen in het team. In zekere zin voelde het succes van Max ook als mijn succes. Hij is zo'n natuurtalent, hij racet heel erg op killer-instinct. Geef hem een ​​auto en hij zal zonder moeite de limiet vinden."