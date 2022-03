Viaplay komt met meer speciale Verstappen-content

De Formule 1 is dit jaar in Nederland te zien bij de nieuwe streamingsdienst Viaplay. De dienst van het Scandinavische NENT debuteerde tijdens de wintertest in Bahrein en men barst van de ambitie. Er zijn veel nieuwe gezichten aangetrokken en er is ook een samenwerkingsverband met wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander is dan ook veelvuldig te zien op Viaplay.

Vandaag maakte de streamingsdienst bekend dat er vanaf nu een nieuwe serie met Verstappen te zien is op het platform. In de reeks 'Verstappen-Master of the track' kruipt de Red Bull-coureur achter het stuur van een simulator. Op de sim laat de Nederlander zien hoe je alle circuits op de huidige kalender onder de knie kan krijgen. De video's zijn te zien op de streamingsdienst en komen daarnaast langs tijdens de voorbeschouwingen van de races.

Onboards

Viaplay heeft daarnaast bekend gemaakt dat er meerdere streams beschikbaar zijn tijdens de raceweekenden. Zo kunnen de fans elk weekend live naar meerdere onboard beelden kijken. Tijdens het gehele seizoen zijn de onboards van Max Verstappen en Valtteri Bottas te volgen. Elk weekend is er daarnaast een andere rijder live te volgen van een derde coureur, in Bahrein is dat Lewis Hamilton.

Talkshows

Ook komt de streamingsdienst van NENT met twee extra talkshows tijdens de raceweekenden. De shows F1 Shakedown en F1 Track Talk worden op vrijdag en maandag uitgezonden. Op de vrijdag kijken de analisten vooruit op het aankomende weekend en op maandag kijkt Amber Brantsen met speciale gasten terug op het weekend.