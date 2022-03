Vettel heeft corona, Hülkenberg zijn vervanger

Sebastian Vettel heeft positief getest op het coronavirus en mist daardoor de seizoensstart in Bahrein. De Duitser wordt dit weekend bij Aston Martin vervangen door Nico Hülkenberg. Het is een hard gelag voor de Duitse viervoudig wereldkampioen die zijn tweede jaar in dienst van de Britse renstal succesvol wilde starten.

Het ontbreken van Vettel betekent de terugkeer van publiekslieveling Hülkenberg. De sympathieke coureur zat ,alweer, zonder stoeltje en fungeert als reserve blij de Britse renstal in Canadese handen. In 2020 mocht Hülkenberg ook al drie keer opdraven bij het toenmalige Racing Point. Toen verving hij op Silverstone en in Duitsland de positief geteste Sergio Perez en Lance Stroll.

Hülkenberg zal nu de seizoensopener voor zijn rekening nemen. Hij debuteerde in 2010 in de Formule 1 bij het team van Williams en reed daarna voor de teams van Force India, Sauber en Renault. Voor het seizoen 2020 had hij geen permanent stoeltje en sindsdien fungeert hij als reservecoureur en leverde hij commentaar bij het Oostenrijkse Servus TV!

UPDATE: Sebastian Vettel has tested positive for COVID-19 and will therefore not be taking part in the 2022 #BahrainGP.



