Verstappen kijkt uit naar seizoenstart: "Ben enorm enthousiast!"

Aankomend weekend begint Max Verstappen aan het seizoen waarin hij zijn wereldtitel gaat verdedigen. De Nederlandse Red Bull-piloot en zijn collega's zullen het seizoen aftrappen in Bahrein. Op het circuit in het Midden Oosten hebben de teams afgelopen week al ruim de tijd gehad om de wagens te leren kennen.

In Bahrein en Barcelona werkte men twee wintertests af en daar leerden de coureurs hun nieuwe bolides beter kennen. Niemand weet echter wat de slagvolgorde zal zijn, de nieuwe reglementen zorgen voor veel onduidelijkheid. Wel was het duidelijk dat de wagens compleet anders zijn vergeleken met de voorgaande jaren, de coureurs verwachten een grote strijd.

Stratencircuit

Regerend wereldkampioen Max Verstappen maakt zich een beetje zorgen over de races in Monaco, Singapore, Bakoe en Jeddah. In de Talking Bull Podcast spreekt hij zich uit: "Ik ben benieuwd hoe het zal gaan op de stratencircuits. Je zag het al tijdens de wintertests, de auto's bewegen enorm heen en weer op lange rechte stukken. Het wordt interessant om te zien hoe dat zal gaan op de stratencircuits."

Enthousiast

Ondanks de verwachte ongemakken kijkt de Nederlander wel reikhalzend uit naar de seizoenstart. De wereldkampioen mag eindelijk weer aan de slag: "Ik ben echt enorm enthousiast. Ik heb minstens drie lange maanden moeten wachten op deze dag! Maar eerlijk gezegd, in het begin ben ik nooit zo enthousiast. Maar als het raceweekend nadert dan komt het enthousiasme. Dat komt vooral op de zaterdag en de zondag."