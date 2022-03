Perez kijkt uit naar tweede Red Bull-jaar: "Klaar voor de strijd"

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat weer voor de deur, aankomend weekend doven de lichten voor de seizoenstart in Bahrein. Door de nieuwe reglementen is het nog zeer onduidelijk welke teams er aan kop van het veld zullen rijden. Enkele teams maakten een aardige indruk tijdens de wintertests in Barcelona en Bahrein maar de onzekerheid blijft.

Het lijkt er in ieder geval op dat men zich bij Red Bull Racing weer kan verheugen op een goed seizoen. De Oostenrijkse formatie oogde tijdens het voorseizoen zeer betrouwbaar en daarnaast reed men ook enkele snelle rondetijden. Vanzelfsprekend zegt een snelle ronde niet zoveel tijdens een test maar het is weldegelijk goed voor de renstal van regerend wereldkampioen Max Verstappen.

Filosofie

Ook Verstappens teamgenoot Sergio Perez heeft zin in de start van het aankomende seizoen. De Mexicaan is aangebleven als Red Bull-piloot en dan helpt hem. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik kijk enorm uit naar de start van het seizoen. Als je aan je tweede seizoen bij een team begint, dan voel je je automatisch meer op je gemak. Ik denk ook dat ik beter voorbereid ben omdat ik nu precies weet hoe het team opereert en wat de filosofie is. Dat zorgt voor een groot verschil."

Constant

Tijdens zijn eerste seizoen in Oostenrijkse dienst presteerde de ervaren Mexicaan soms zeer wisselvallig. Tijdens de tweede seizoenshelft werden de prestaties echter steeds beter en Perez wil die lijn voortzetten: "Ik heb enorm veel zin in 2022. Ik weet dat het zeer belangrijk is om constant te presteren tijdens het aankomende seizoen. Ik ben persoonlijk echt klaar voor de strijd."