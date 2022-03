Hamilton niet zeker van zijn zaak: "Veel auto's zagen er snel uit"

Aankomend weekend gaat het nieuwe Formule 1-seizoen eindelijk van start. De testweken in Barcelona en Bahrein gaven nog geen duidelijk beeld van de slagvolgorde. Er zijn wel ideeën maar niemand weet het echt zeker waardoor het een enorm mysterie blijft tot en met het aankomende weekend.

Bij het team van Mercedes doen ze er in ieder geval alles aan om de underdog rol te bekleden. De Duitse ploeg was de afgelopen jaren vrijwel altijd het snelste maar voor het aankomende seizoen verwachten ze een aardverschuiving. Men wijst koortsachtig naar de teams van Ferrari en Red Bull Racing. Deze twee renstallen kenden een aardig voorseizoen maar testtijden zeggen niet zoveel.

Lastig

Mercedes-stercoureur Lewis Hamilton doet maar wat graag mee met het strooien van zand in de ogen van de concurrent. Op een sponsorevent op de Expo 2020 in Dubai wijst hij naar de concurrentie: "De testdagen waren best lastig. Veel auto's zagen er best snel uit. Valtteri was met Alfa Romeo erg snel. Red Bull ziet er momenteel ook erg snel uit en datzelfde geldt voor de Ferrari's."

Mind blowing

Toch heeft Hamilton veel vertrouwen in zijn werkgever. De Britse zevenvoudig wereldkampioen denkt dat zijn Duitse ploeg snel zal gaan stijgen: "Mercedes is zonder twijfel het beste team. De achtste wereldtitel zou echt geweldig zijn. Het is daarnaast wel onmogelijk om te weten hoe de toekomst eruit komt te zien. Maar iets presteren wat nog nooit door iemand is gedaan zou mind blowing zijn."