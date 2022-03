Hamilton ondervindt geen hinder van leeftijd: "Nooit verwacht dat ik nog zo scherp zou zijn"

Lewis Hamilton is dit jaar één van de oudste coureurs van het Formule 1-startveld. Toch lijkt de 37-jarige Brit geen last te hebben van zijn leeftijd. Hamilton rijdt nog steeds voor het topteam van Mercedes en hij kan aankomend seizoen zelfs zijn recordbrekende achtste wereldtitel binnen slepen.

Hamilton is met zijn 37 lentes één van de oudste Formule 1-coureurs van het moment. Voor topsport-begrippen is dat toch al aardig oud maar de Brit straalt het in niets uit. De Mercedes-coureur barst nog steeds van de ambitie en daarnaast lijkt het erop dat hij topfit is. Het is alleen nog de vraag hoelang hij nog doorgaat, na de afgelopen seizoensfinale twijfelde men immers aan het vervolg van zijn loopbaan.

Energie

De Brit zelf kijkt nog niet te ver vooruit. Tijdens een live Q&A op de Expo 2020 in het Emiraat Dubai kreeg hij de vraag of hij nog lang doorgaat. Het antwoord was duidelijk: "Ik hoop het! Ik denk echter met één dag tegelijk. Wat ik doe is nog steeds waar ik van houd. Ik word nog steeds enorm uitgedaagd. Ik had nooit verwacht dat ik op deze leeftijd nog steeds zijn scherp en vol energie zou zijn."

Honger

Alhoewel de jaren beginnen te tellen bij Hamilton voelt hij zich nog steeds zo fris als een hoentje. De Mercedes-coureur benadrukt dat op het sponsorevenement: "Ik word nog steeds vroeg wakker voor mijn ochtend runs en ik krijg er nog steeds zulke workouts uit. Ik stop er nog steeds veel tijd in, meer dan die jonkies! Ik heb mijn successen behaald maar ik ben enorm dankbaar voor de honger die ik nog steeds heb."