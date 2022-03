Sainz zo goed als rond met Ferrari voor nieuw contract

Enkele details moeten nog gladgestreken worden en dan kan Carlos Sainz zijn nieuwe contract bij Ferrari tekenen. De Spanjaard kwam in 2021 voor het eerst bij Ferrari en kende een uitstekende debuutseizoen bij het Italiaanse team.

Velen hadden niet verwacht dat hij zo goed zou presteren, maar door zijn positieve houding en zeer goede prestaties kan Sainz nu rekenen op contractverlenging. Het is in de F1-paddock dan ook geen geheim dat Sainz en Ferrari-teambaas Binotto in gesprek zijn.

Binotto zegt tegen Corriere dello Sport: "Het is geen geheim dat we gesprekken voeren over een contractverlenging. Wat ik niet precies weet, is het moment waarop we het over alles eens zullen zijn. Maar we zijn allemaal blij en er zijn stappen voorwaarts. We zijn er elke dag mee bezig, de bedoeling is gemeengoed en het is slechts een kwestie van details om tot de afronding te komen zodat we het kunnen tekenen."

De 27-jarige Sainz, wiens vaste tweejarige deal dit jaar afloopt, maakt ook geen geheim van zijn streven naar een nieuwe Ferrari-deal voor 2023 en daarna. "Maar ik weet niet wanneer we tot een akkoord zullen komen", gaf hij toe.

Doelstelling 2022

Het lijkt een goed moment om de solide line-up van Leclerc-Sainz veilig te stellen, aangezien Ferrari wordt gezien als een echte kampioenskandidaat voor 2022. Leclerc stelde onlangs zelfs een doel van vijf overwinningen voor het nieuwe seizoen.

"Er werd mij gevraagd hoeveel races ik zou winnen en ik zei toen voor de grap 23. Dat was misschien wat veel, dus ik heb het bijgesteld naar 5. Mijn doel is om in elke race voor de overwinning te vechten. Ferrari heeft de afgelopen jaren geweldig werk geleverd en het is tijd om de vruchten te plukken."

De contractverlenging van Sainz zal echter een doorn in het oog zijn van Ferrari-protegé Mick Schumacher. De zoon van zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher hoopt zijn volgende stap in zijn carriere te maken richting het team uit Maranello, maar met Leclerc die vastligt tot en met 2025 en Sainz die voor meerdere jaren zal tekenen zal hij die droom voorlopig moeten parkeren.