Verstappen: "Mercedes de underdog? Die verhalen kennen we nu toch wel"

Het team van Mercedes is tijdens de testsessie in Bahrein zeker niet het snelste team geweest. Zowel Lewis Hamilton als George Russell reden hun rondjes op een beduidend lager tempo dan dan de voorgaande jaren op bepaalde dagen het geval was.

Mercedes heeft er een handje van om tijdens de wintertests altijd met veel benzine te testen om de underdog positie aan te nemen. Daar prikken inmiddels veel coureurs doorheen, zo liet Ferrari-coureur Carlos Sainz optekenen na de test in Bahrein. Sainz zegt dat Mercedes al jaren verstoppertje speelt.

Na Sainz is ook Max Verstappen klaar met de verhalen die Mercedes de wereld maar al te graag wil doen geloven. De Red Bull-coureur moet er zelfs een beetje om lachen. De Nederlander sluit Mercedes zeker niet uit voor de zege in Bahrein: "Als iemand het goed doet of een team waarvan iedereen verwacht dat het het goed doet, dan is het: 'Oh nee, we zijn zeker niet de favoriet'. En dan een week later, als het goed gaat, is het ineens: 'Oh nee, maar we hebben het binnen een week helemaal omgedraaid. Niet normaal, ongelooflijk werk. Dank aan alle mensen in de fabriek!' Die verhalen dat Mercedes de underdog zou zijn, die kennen we onderhand wel."

Comeback Ferrari

Hoewel Verstappen zeker niet uitsluit dat Mercedes mee gaat doen om de titel, lijkt hij de focus wat meer te leggen op Ferrari, die consistent snelle tijden wist te rijden tijdens elke testdag met beide coureurs: "Dat laat zien dat ze op dit moment duidelijk een stabiele auto hebben. Het ziet er gewoon goed uit voor hen, ze hebben ook heel weinig problemen gehad. We zullen komend weekend zien wie het snelst is, maar tot nu toe hebben ze een zeer goede wintertest gehad."