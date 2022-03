Mercedes speelt verstoppertje: "Ze doen het al jaren"

Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc geloven niet dat Mercedes veel snelheid mist en denken dat de Duitsers een spelletje spelen over de ware potentie van de W13.

"Ik denk dat het typisch Mercedes" begon Sainz tegen internationale media. "Eerst anderen ophemelen, dan komen naar de eerste race en de concurrentie wegblazen, wat typisch is."

De Spaanse coureur ziet al jaren een patroon bij de Silberpfeilen. "Als het het eerste jaar was geweest dat ze het deden, dan zou ik ze misschien geloven, maar ze doen het nu al vijf zes jaar en ze blijven presteren in de eerste race.

"Dus, zoals je je kunt voorstellen, trek ik niet veel aan van de opmerkingen van Mercedes en ja, al in GPS data kunnen we ook zien wat ze aan het doen zijn en ja, ik ga niet veel zeggen ..."

Ook zijn teamgenoot Charles Leclerc zei dat hij gelooft dat Mercedes zijn ware tempo verbergt. "Ik weet zeker dat Mercedes en Red Bull nog veel meer te bieden hebben en voorlopig veel verbergen", zei de Monegask.

“Dus, het zegt niet veel, de tijden, maar aan de andere kant concentreren we ons op onszelf en voor nu is het een goede test. We hebben geen specifieke problemen gehad", zei hij.