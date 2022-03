Magnussen: "Betrouwbaarheid is ons grootste probleem"

Kevin Magnussen zegt dat hij zich meer zorgen maakt over de betrouwbaarheid dan de snelheid van de Haas F1-auto na de wintertest in Bahrein. De Deen maakte een opmerkelijke terugkeer naar de Formule 1 nadat hij in 2020 de sport verliet om vermoedelijk nooit meer terug te keren.

Zijn nieuwe kwam voorbij doordat Haas afscheid nam van Nikita Mazepin vanwege gebeurtenissen in Europa door de situatie van Rusland en Oekraïne en daardoor op korte termijn een teamgenoot nodig had voor Mick Schumacher. Magnussen haastte zich naar Bahrein om deel te nemen aan de testsessie nadat hij zich had bevrijd van zijn sportscar verplichtingen.

Terwijl hij redelijk wat kilometers reed, was de 29-jarige tevreden met de snelheid van de auto, waarop Haas al zijn hoop heeft gevestigd nadat het vorig jaar had afgezien van het ontwikkelen van de wagen van 2021. Haas concentreerde zich volledig op 2022 met nieuwe reglementen die bedoeld zijn om het F1-veld dichter bij elkaar te krijgen.

Zorgen

Wat hem echter zorgen baart is de betrouwbaarheid, want zijn geplande lange run op zaterdagochtend werd verstoord door twee afzonderlijke problemen: eerst een waterdruklek en daarna een probleem met het brandstofsysteem.

"Ik denk dat onze grootste zorg de betrouwbaarheid is", zei Magnussen na afloop van de test. "Dat is niet een situatie die je wilt, maar het is niet de meest slechte situatie om in te zitten. Natuurlijk wil je altijd dat je auto sneller is en daar zullen we aan blijven werken. Maar voor nu hebben we een betrouwbare auto nodig om het einde van de race te halen. Ik denk dat dat een beetje een thema is in de paddock, ik denk dat veel mensen proberen om hun auto betrouwbaar te krijgen."

"Onze auto voelt echter goed aan qua snelheid. Het zal interessant zijn om te zien waar we volgende week staan. Hopelijk kan het team wat meer prestaties en betrouwbaarheid vinden en dan kunnen we volgende week met wat meer vertrouwen de baan op."