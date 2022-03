Red Bull wint halve seconde met nieuwe updates

De upgrades die Red Bull in Bahrein op de RB18 heeft gezet zijn volgens Helmut Marko goed voor een tijdwinst van meer dan een halve seconde. Max Verstappen en Sergio Perez wisten zaterdag allebei tijdens hun sessie de snelste tijd te rijden, en een groot gat te slaan met de concurrentie.

Red Bull gaat de seizoensopener van de Grand Prix van Bahrein in als de grote favoriet na hun prestaties tijdens de wintertests, waar Max Verstappen met een 1:31.720 comfortabel de snelste tijd neerzette op het circuit van Sakhir. Die tijd kwam op de laatste dag nadat Red Bull een opgewaardeerde RB18 had geïntroduceerd.

Welke updates had Red Bull?

De updates waren in eerste instantie visueel, zoals gewervelde sidepods en een nieuwe vloer. Auto Motor und Sport meldt dat het koelsysteem onder die sidepods ook is aangepast. Dit alles leidde tot een duidelijke verbetering in snelheid, want het team zette de snelste tijd in de ochtendsessie dankzij Sergio Perez, voordat Verstappen de lat in de middag aanzienlijk hoger legde.

Volgens Marko, de baas van het rijdersprogramma van Red Bull, die in de Red Bull-garage zichtbaar tevreden was toen die tijden werden gereden, is er dankzij deze upgrades een halve seconde bijgekomen. Hij vertelde aan het Duitse blad: "De upgrade heeft ons meer dan een halve seconde per rondje opgeleverd."

Motor maximaal

Verstappen reed zijn snelste tijden volgens een insider van Mercedes met de motor op vol vermogen: "Hij had de motor volledig op toeren toen hij die snelste tijd neerzette, maar we verwachten dat ze nog sneller gaan omdat er ook nog veel gewicht in de tank zat vanwege de brandstof."

Verstappen zelf zei dat niemand het het achterste van zijn tong liet zien in Bahrein tijdens die kwalificatieronden.

Racesimulatie

Volgens Marko was de racesimulatie van Verstappen tijdens de middagsessie van dag drie ook bemoedigend. Hij verklaarde: "Die waren erg sterk van Max."

Volgens Auto Motor und Sport was de RB18 tijdens de racesimulaties beter voor zijn banden dan de W13. De Red Bull-wagen is naar verluidt wel te zwaar. Teambaas Christian Horner dringt er blijkbaar op aan dat het minimumgewicht met 20 kilogram wordt verhoogd.