Testdag 3 Bahrein: Verstappen rijdt snelste tijd voor Ferrari en Mercedes

Max Verstappen heeft de testweek in Bahrein als snelste af weten te sluiten. Red Bull Racing kwam vandaag met zichtbare updates aan de RB18 waardoor teamgenoot Sergio Perez vanochtend de ochtendsessie de Ferrari en Mercedes wist te verslaan.

Ditzelfde kon Verstappen in de middagsessie herhalen, en deed dat met vrij grote stappen. De Nederlander heeft bijna 7 tienden voorsprong op Leclerc en meer dan een seconde op Russell in de Mercedes. De tijden van Verstappen en Leclerc zijn gezet op de C5-band, Russell deed alleen een poging op de C4. Fernando Alonso zette echter de derde tijd neer, tussen Leclerc en Russell, ook op de C5-band.

Lachende gezichten

De snelle tijden bij Red Bull zorgden voor lachende en blije gezichten in de pitbox. Helmut Marko kon diverse keren zijn lach niet onderdrukken, bij de diverse tijdverbeteringen van zowel Perez in de ochtend als Verstappen aan het einde van de testdag.

Porpoising

De oplossing voor porpoising is bij sommige teams al in zicht, zo lijkt het. Verstappen stelt dat hij geen last heeft van het gehobbel, bij Mercedes is duidelijk te zien dat het probleem niet is opgelost.

Zowel Hamilton als Russell hebben veel last van porpoising en stuiteren niet alleen op de rechte stukken, ook in de snelle bochten beweegt de Mercedes hevig.

Het team van McLaren startte goed in Barcelona maar kende een dramatische testweek. De MCL36 heeft problemen met de koeling van de remmen en wist vandaag geen oplossing naar Bahrein te brengen.

Het team hoopt volgende week dit op te kunnen lossen, en dan tevens Daniel Ricciardo terug te hebben, die op zijn hotelkamer in quarantaine zit vanweg een coronabesmetting.