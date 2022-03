Szafnauer over vertrek bij Aston Martin: "Was het beste voor iedereen"

Otmar Szafnauer moest bij Aston Martin plaatsmaken voor voormalig McLaren-teambaas Martin Whitmarsh. De geboren Roemeen kon zijn carrière een vervolg geven bij Alpine, maar deze switch stond niet op de planning.

"Op dat moment was het niet de bedoeling om te vertrekken", zei Szafnauer deze week tegen Motorsport.com. "Maar naarmate de tijd verstreek en de dingen bij Aston veranderden, dacht ik dat het voor alle partijen beter was dat ik ergens anders ging kijken."

Szafnauer speelde een belangrijke rol bij het team na de overname van Force India door Lawrence Stroll. De renstal werd voor 2021 omgedoopt tot Aston Martin. Met de komst van Whitmarsh kwam de positie van Szafnauer onder druk te staan, hoewel is afgesproken dat niks zou veranderen.

Sfaznauer voelde aan dat het tijd was om te gaan en vond zijn heil bij Alpine. Spijt heeft hij er niet van: "Ik geniet er echt van. Dit is mijn zesde dag. Ik heb een paar dagen in de fabriek doorgebracht, ik heb geprobeerd rond te lopen en zoveel mogelijk mensen te ontmoeten in de eerste paar dagen." Szafnauer kwam veel oude bekenden tegen. "Ik was aangenaam verrast om veel gezichten te zien die ik daar kende uit mijn verleden, of het nu van Honda of British American Racing was, zelfs Force India. Ik weet hoe de mensen zijn."

Over Alpine zelf had Szafnauer ook een positieve indruk gekregen: "Er is een groot potentieel, gelijkgestemde mensen, die in dezelfde richting trekken en het goed willen doen. Ze hebben daar een geweldige geschiedenis. Ze hebben eerder gewonnen, een goede infrastructuur, dus ik kijk er echt naar uit om met hen samen te werken."