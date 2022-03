Leclerc wil niet achterover leunen: "Denk dat Red Bull al met nieuwe updates komt"

De wintertests in Barcelona en Bahrein geven de wereld nog niet echt een goed beeld van de rangorde voor het aankomende seizoen. Dat nieuwe seizoen gaat volgende week van start en men kijkt er reikhalzend naar uit. Langzamerhand beginnen er steeds meer dingen duidelijk te worden, al wil geen enkel hoofdrolspeler zich daarover uitspreken.

Tijdens de testweken lijkt het er namelijk op dat men bij Ferrari de nodige snelheid te pakken heeft. De Italiaanse renstal rijdt vlotte rondetijden en daarnaast is men zeer productief. Het is dan ook de voorzichtige verwachting dat Ferrari aankomend seizoen gaat duelleren met de topteams van Red Bull Racing en Mercedes. Maar bij die twee teams zit men ook niet stil.

Updates

In Bahrein verscheen Mercedes ineens met een radicaal ontwerp waarbij de sidepods leken te ontbreken. Ferrari-coureur Charles Leclerc wil bij Sky Sports dan ook niet te enthousiast reageren: "Ik denk dat men bij Red Bull bij de eerste race al met aardig wat updates komt. We hebben al gezien dat Mercedes hier met een compleet andere auto op de baan verscheen, dus ik bedoel maar."

Relaxen

De Monegask wil dan ook niet aan borstklopperij doen. Leclerc merkt ook heus wel dat men bij zijn team Ferrari aardig van start is gegaan. "Maar we kunnen niet zomaar gaan relaxen, de concurrentie heeft nog helemaal niet gepushed tijdens hun rondjes. Wij proberen inmiddels de auto zo goed mogelijk te leren kennen, zo goed als we maar kunnen."