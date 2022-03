Hamilton respecteert Verstappen: "Maar we zijn beide meedogenloos"

Afgelopen seizoen vochten Lewis Hamilton en Max Verstappen een bizar titelduel uit. De twee kemphanen waren het gehele seizoen met elkander in gevecht en ze lieten elkaar geen centimeter ruimte. Ook tijdens de inmiddels historische seizoensfinale was er volop vuurwerk. Verstappen kroonde zich uiteindelijk tot wereldkampioen en Hamilton droop teleurgesteld af.

Na zijn nederlaag was Hamilton geruime tijd stil, het was voer voor geruchten. Men dacht dat Hamilton zou stoppen maar niets is minder waar. Hamilton zit tijdens de testweken gewoon weer achter het stuur van zijn Mercedes en volgende week wil hij weer laten zien wat hij waard is. Wereldwijd hopen vele miljoenen fans op een vervolg van de epische titelstrijd, of dat gaat gebeuren zal men volgende week zien.

Hype

Ook Hamilton kijkt er weer naar uit om te gaan beginnen met het echte werk. Tijdens de wintertests ,waarvan men vandaag de laatste dag afwerkt, kwam hij zijn rivaal Verstappen weer tegen. Hamilton wil er tegenover Sky Sports echter geen te groot ding van maken: "Je moet wel voorzichtig zijn want de media wil graag een soort hype om het drama heen bouwen en daarnaast zorgen ze graag voor een bepaald narratief bij de fans. Voor mij en Max is echter alles gewoon normaal. We zijn allebei coureurs en we doen waarvan we houden: racen."

Respect

Alhoewel Verstappen Hamilton vorig jaar met het mes tussen de tanden bestreed heerst er geen wrok bij de Brit. Sterker nog Hamilton heeft huizenhoog respect voor de Nederlander: "We zijn beide meedogenloos. Dat is Max en dat ben ik, dat hoort in deze tak van sport. Hopelijk hebben we wel wat medeleven voor elkaar. Op het circuit zijn we vechters, op het asfalt bestaan geen vrienden. Soms maken wij de goede keuzes, soms niet. Maar het allerbelangrijkste blijft dat we respect voor elkaar blijven houden."