Russell onder de indruk van sidepod-loze Mercedes: "Ziet er interessant uit"

Het team van Mercedes verbaasde gisteren vriend en vijand tijdens de eerste dag van de tweede wintertest in Bahrein. De nieuwe wagen had namelijk een wel héél opvallend uiterlijk waar veel concurrenten met verbazing naar keken. De grijze bolide van Lewis Hamilton en George Russell had namelijk zéér opvallende sidepods.

Het lag in de lijn der verwachtingen dat Mercedes met een flinke update naar Bahrein zou komen. Niemand had echter zien aankomen dat het nieuwe sidepod-design zó radicaal zou zijn. De nieuwe sidepods zijn namelijk amper aanwezig, het lijkt alsof de Duitse renstal rondrijdt zonder sidepods. Het is een opvallende innovatie waar ze bij de concurrentie met argusogen naar staren met het regelboek in de hand.

Snel

Bij Mercedes zijn ze nogal enthousiast over hun innovatie. Nieuwbakken Mercedes-coureur George Russell vond het een hele eer om in de innovatieve bolide rijden, zo laat hij weten aan de media-afdeling van de Formule 1. "Ik denk dat het er nogal interessant uitziet. Maar het gaat er niet om hoe het eruit ziet, het gaat erom hoe snel het is. Ik heb er dan ook niet veel meer gedachtes over."

Trots

Russell zag zelf ook wel dat men bij de concurrentie naar de bolide staarden. Het deert hem echter helemaal niets, de Brit is duidelijk. "Het heeft vanochtend zeker veel blikken getrokken. Vanuit mijn kant gezien ben ik trots dat ik onderdeel mag zijn van zo'n team dat hard werkt aan innovaties. Er is zoveel hard werk en bloed, zweet en tranen in gestoken. Het is zeer bijzonder om te zien hoe zoiets spectaculairs wordt ontwikkeld."