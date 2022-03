Onboardbeelden laten ongemak porpoising duidelijk zien

Tijdens de eerste testweek in Barcelona kregen de Formule 1-coureurs te maken met het nieuwe fenomeen porpoising. Simpel gezegd hobbelen de nieuwe wagens op zeer opvallende wijze over de rechte stukken. Deze week bleek dat niet alle teams het probleem hebben verholpen, enkele coureurs hobbelden er nog flink op los.

Gisteren ondervond ook Pierre Gasly nog de nodige hinder van porpoising. Op de onboardbeelden van de AlphaTauri-coureur is te zien dat het fenomeen niet niets is. De Fransman schudt haast zijn cockpit uit en het zorgt naar alle waarschijnlijkheid voor de nodige fysieke ongemakken.

Ouch! A full race of this will definitely give you an headache 🤯😅 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/gguIR4yP67