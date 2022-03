Gasly over ultimatum: "Ik ga terug naar Red Bull en anders niet"

Pierre Gasly weet dat als hij bij de start van het seizoen 2024 niet meer deel uitmaakt van de Red Bull-familie zijn toekomst wel eens niet meer in de Formule 1 zou kunnen liggen. Gasly heeft er geen doekjes om gewonden dat hij vindt dat hij het verdient om naast Max Verstappen terug te keren naar het topteam Red Bull, nadat hij in 2019 al na een half seizoen snel werd teruggezet naar het juniorteam.

Sindsdien is hij opgebloeid bij AlphaTauri, heeft hij zijn zelfvertrouwen teruggewonnen en is hij Formule 1-racewinnaar geworden na een geweldige race in Monza in 2020, naast nog meer podiumplaatsen in een auto die normaal gesproken in het middenveld rijdt.

Terug naar Red Bull Racing

De Fransman heeft in 2021 teamgenoot Yuki Tsunoda ruimschoots verslagen, en Gasly's huidige contract loopt aan het eind van volgend seizoen af. Daarmee geeft hij toe dat het voor zijn carrière bij Red Bull erop of eronder is, maar hij benadrukt dat het nog te vroeg is om over zijn volgende stap te praten. Tegenover Motorsport.com zei Gasly: "Helmut Marko heeft het al gezegd, dus het is geen geheim meer dat ik na dit jaar nog één jaar onder contract sta. Dan is het duidelijk: of ik maak de overstap naar Red Bull, of niet. Het is nog veel te vroeg om te praten wat er eventueel daarna zal gebeuren. Ik focus mij op dit moment op het nieuwe seizoen."

"Maar het is duidelijk dat ik in een snelle auto wil zitten waarmee ik kan strijden om overwinningen. Dat is het enige dat voor mij telt. Ik wil races winnen in de Formule 1 en ik heb een auto nodig waarmee ik dat kan doen. We zullen het met Helmut bespreken als de tijd rijp is."