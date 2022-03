Verstappen: "Waarom moet ik contact opnemen met Hamilton?"

Max Verstappen heeft gezegd dat hij geen reden zag om contact op te nemen met Lewis Hamilton tijdens de winter en dat de tijd is gekomen om verder te gaan. Hamilton deed er het zwijgen toe na de Grand Prix van Abu Dhabi, waar hij in de allerlaatste ronde een achtste wereldkampioenschap uit zijn handen zag glippen als gevolg van een aantal beslissingen van toenmalig racedirecteur Michael Masi bij zijn poging om een herstart te organiseren na de late crash van Nicholas Latifi.

Afgezien van een kort interview na de race, waarin Hamilton zich grootmoedig uitliet over zijn nederlaag, hield de zevenvoudig wereldkampioen zich volledig afzijdig voor de fans en de sociale media tot een paar dagen voor de presentatie van Mercedes W13 in februari.

Veel mensen zouden ongetwijfeld een hand naar Hamilton hebben uitgestoken in zijn maandenlange stilte, maar Verstappen zag daar geen reden toe. Op de vraag van de Daily Mail of hij contact heeft gezocht met Hamilton zei hij: "Nee, daar was ook geen reden toe. We hebben elkaar niet meer gezien sinds het einde van de race in Abu Dhabi. Ik vind het prima zo, we zijn allemaal echte racers en het is tijd om verder te gaan."

Waardig wereldkampioen

De critici en tegenstanders van Verstappen zullen zeggen dat hij een 'sterretje' naast zijn titel van wereldkampioen heeft staan vanwege de manier waarop hij de titel uiteindelijk in de wacht sleepte, maar de Red Bull-coureur kan het niet schelen als mensen het van hem proberen af te pakken omdat hij weet dat hij een waardig wereldkampioen is.

"Een kampioenschap win je gedurende het seizoen, toch? Niet vanwege de laatste ronde. Sommige mensen kijken alleen maar naar die race vanwege de spanning die er omheen is opgebouwd en denken dat de uitkomst verkeerd was, maar als je naar het hele seizoen kijkt, zou de titel normaal gesproken al veel eerder beslist zijn. Het is gewoon zo dat ik er twee keer werd uitgetikt en wat pech had met klapbanden. Door al die pech kwam het aan op de laatste race. En kijk naar de statistieken, dat geeft je meestal wel een beeld van hoe het seizoen is verlopen."

"Ik kan begrijpen met hoe Abu Dhabi uitpakte dat Hamilton van slag was en er niet blij mee was, maar zoals ik zeg je moet kijken naar het kampioenschap in het algemeen. Het was een waanzinnig en episch seizoen. Het kan me niet schelen als mensen proberen om de glans eraf te halen. Het maakt niet uit. De verliezende kant zal altijd klagen, maar de winnende kant denkt er anders over."

Uit nieuw vrijgegeven Netflix-beelden bleek dat Hamilton Verstappen agressief als de pest noemde en insinueerde dat hij een bullebak is op de baan.