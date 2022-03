Hamilton: "Verstappen is een enorme agressieve pestkop"

In nieuwe beelden van de vierde serie Drive to Survive beschrijft Lewis Hamilton titelrivaal Max Verstappen 2021 als 'agressief als de hel' op het circuit, en dat hij tijdens races 'de pestkoppen' van het veld probeert te verslaan. De twee WK-uitdagers zijn vorig seizoen verschillende keren op het circuit in de clash gekomen, met name bij een crash op hoge snelheid op Silverstone waarbij de twee in Copse Corner in botsing kwamen. Verstappen eindigde in de vangrails met een impact van 51G.

Hamilton kreeg een straf van 10 seconden voor zijn aandeel in het incident, maar vocht zich een weg terug om te winnen voor zijn thuispubliek, en de derde aflevering van de nieuwe Drive to Survive zou zich concentreren op het drama van Silverstone. In een clip uit een interview met de zevenvoudig wereldkampioen in de populaire Netflix-serie, liet Hamilton tijdens de bespreking van het rijgedrag van Verstappen doorschemeren dat hij in nauw contact de 'pestkoppen' probeert te verslaan.

“Ik denk dat Max zo agressief is als de pest. En vaker wel dan niet, drijft hij het tot het uiterste", zei de Mercedes-coureur. “Ik heb tegen veel coureurs geracet. Er zijn altijd pestkoppen, maar ik ben niet zo. Ik probeer ze gewoon op het circuit te verslaan."