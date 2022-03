Mazepin teleurgesteld over ontslag: "Voorwaarden om te racen genegeerd"

Zaterdagochtend zette het F1-team van Haas Nikita Mazepin op straat. De Rus is de dupe geworden van het conflict tussen zijn geboorteland en Oekraïne.

Op Twitter reageerde de Rus met begrip voor de beslissing, echter wel met een wrange bijsmaak. "Beste fans en volgers, ik ben erg teleurgesteld dat ik te horen heb gekregen dat mijn contract ontbonden is. Hoewel ik complexiteit van de situatie begrijp, zijn het oordeel van de FIA (dat geoordeeld heeft dat Russische coureurs onder een neutrale FIA-vlag kunnen racen, red.), evenals mijn welwillendheid om bepaalde voorwaarden om toch te kunnen racen te accepteren compleet genegeerd."

Haas statement

Bij de bekendmaking van het vertrek van Mazepin kwam Haas F1 met het volgende statement: "We hebben besloten om met onmiddellijke ingang afscheid te nemen van titelsponsor Uralkali en het coureurscontract van Nikita Mazepin. Net als de rest van de Formule 1-community is het team geshockeerd en bedroefd door de invasie in Oekraïne en wensen wij voor een snel en vredig einde van het conflict."