Hamilton duidelijk in Netflixreeks: "Er zijn altijd wel pestkoppen"

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten afgelopen seizoen een verbeten titelduel uit in de Formule 1. Het bizarre duel was het verhaal van het seizoen en men trok wereldwijd zeer veel kijkers naar de sport. Meermaals gingen de twee kemphanen ver over de lijn en raakten ze elkaar. Het publiek smulde ervan.

Het titelduel zal waarschijnlijk ook een grote rol gaan spelen in de aankomende reeks van Drive to Survive. Het nieuwe seizoen van de Netflix-serie verschijnt binnenkort en men kijkt er reikhalzend naar uit. Verstappen zal vermoedelijk geen deel uitmaken van de serie. De Nederlander ,die uiteindelijk het titelduel won, was zeer kritisch op Netflix en hij weigerde dan ook mee te werken aan de serie. Dat betekent dat men waarschijnlijk alleen de kant van het verhaal van Hamilton gaat horen.

Limiet

Enkele media hebben de nieuwe reeks Drive to Survive al mogen aanschouwen. Hieruit blijkt dat Hamilton zich inderdaad uitspreekt over de spannende titelstrijd. Volgens het Britse Express is Hamilton duidelijk over de strijd. Hij wordt geciteerd: "Ik denk dat Max zeer agressief is. Zeer vaak duwt hij je naar de limiet en ver, ver daarover."

Pestkoppen

Hamilton zou Verstappen in de documentaire-reeks zelfs omschrijven als een 'pestkop'. Volgens het Britse medium is de Mercedes-coureur zeer duidelijk over hoe hij Verstappen bestrijdt: "Ik heb tegen zeer veel coureurs geracet. Er zijn altijd wel een paar pestkoppen maar dat is niet mijn manier van racen. Ik doe gewoon mijn best en ik probeer ze te verslaan op de baan."