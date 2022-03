Wolff haalt uit naar Red Bull en Masi: "Ik wil nooit meer met hem praten"

De seizoensfinale van het afgelopen seizoen maakt nog steeds veel tongen los in de Formule 1-wereld. Autosportfederatie FIA heeft inmiddels stevige maatregelen genomen na aanleiding van de veelbesproken race in Abu Dhabi. Wedstrijdleider Michael Masi kreeg een functie elders en hij wordt afwisselend vervangen door Eduardo Freitas en Niels Wittich.

De gebeurtenissen in Abu Dhabi zijn inmiddels onderdeel van de geschiedenis van de Formule 1. Vooral bij het team van Mercedes zit de pijn nog diep. Hun stercoureur Lewis Hamilton verloor hier immers de wereldtitel nadat Masi besloot om de safety car in de allerlaatste ronde naar binnen te halen. Het steekt nog steeds bij de Duitse renstal.

Bromance

Vooral Mercedes-teambaas Toto Wolff is nog steeds woest. De Oostenrijker pakt elk moment aan om uit te halen naar Masi en concurrent Red Bull Racing. In een nieuwe documentaire van Sky Sports is hij fel. Vooral Red Bulls sportief directeur Jonathan Wheatley moet het ontgelden. Wolff beweert dat Masi en Wheatley een soort bromance hadden maar hij gaat nog verder: "Wheatley heeft Masi om weten te praten, niet alleen in Abu Dhabi maar ook al eerder. Max Verstappen heeft veel aan hem te danken."

Fout

Ook voormalig wedstrijdleider Michael Masi hoeft niet te rekenen op veel complimenten van de Oostenrijkse teambaas. Wolff is niet bepaald mild voor de vertrokken Masi: "Ik heb niet meer met hem gesproken en ik wil ook nooit meer met hem praten. Zijn beslissingen waren fout en ik weet zeker dat hij er zelf ook zo over denkt. De FIA had veel eerder moeten zien dat er een probleem was. Er was een probleem met de structuur. Er was een probleem met persoonlijkheden."