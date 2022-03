Officieel: Verstappen tekent nieuw megacontract

Het hing al eventjes in de lucht maar het is nu officieel bekend gemaakt: Max Verstappen heeft een nieuw contract getekend bij Red Bull Racing. De Nederlander tekent bij tot en met 2028. Het team deelt een video op Twitter waarin het nieuws bekend wordt gemaakt.

Eerder deze week kwam al naar buiten dat Verstappen op het punt stond om een nieuw contract te gaan tekenen bij zijn team Red Bull Racing. Het was geen geheim dat de Nederlander graag door wilde gaan bij de Oostenrijkse formatie. Direct na het behalen van de wereldtitel liet Verstappen vorig jaar doorschemeren dat hij graag nog langdurig onder contract staat bij de ploeg. Nu komt zijn wens dus uit.

Verstappen rijdt al sinds de Spaanse Grand Prix van 2016 voor de Oostenrijkse ploeg. Hij verving toen Daniil Kvyat die op zijn beurt terug werd gestuurd naar Toro Rosso. Bij dat team debuteerde Verstappen in 2015 in de Formule 1 waarna hij dus al snel promotie kreeg. Vorig seizoen beleefde hij zijn hoogtepunt: hij kroonde zich na een zinderende kampioensstrijd tot wereldkampioen.

Verstappen gaat er bij de nieuwe deal niet op achteruit. Afgelopen week meldde de Telegraaf al dat de Nederlandse wereldkampioen een megasalaris gaat verdienen. Naar verluid gaat hij zo'n 35 miljoen dollar verdienen. Door mogelijke bonussen kan dit bedrag oplopen tot zelfs 40 tot 50 miljoen dollar. Hiermee is hij één van de grootverdieners van de sport.

