Formule 1 deelt gestabiliseerde beelden helmcam Alonso

Afgelopen seizoen experimenteerde men in de Formule 1 met een nieuw technisch snufje op het gebied van camerastandpunten. Men besloot helmcams uit te testen en Fernando Alonso was in België één van de coureurs met deze camera in de helm. De beelden waren indrukwekkend maar wel nogal schokkerig.

Veel fans genoten van de beelden maar men werd wel een beetje misselijk. De helmcam bewoog namelijk zo erg dat men soms het gevoel had dat ze in een achtbaan zaten. Dat is natuurlijk wel onderdeel van de ervaring van de coureurs. Toch heeft men nu aan de beelden gesleuteld. De sport heeft de beelden gestabiliseerd en die beelden deelt men nu trots online. Ze zijn er niet minder indrukwekkend van geworden.