Coulthard vindt Verstappen één van de beste ooit: "Opvallend volwassen"

Max Verstappen verschijnt dit seizoen aan de start in een compleet nieuwe rol. De Nederlandse Red Bull-coureur is immers niet langer de uitdager, hij is dit jaar de man waar alle ogen op gericht zijn. Verstappen is immers de regerend wereldkampioen en hij zal er dus alles aan gaan doen om zijn wereldtitel te gaan verdedigen.

Al zijn gehele Formule 1-loopbaan rijdt Verstappen rond terwijl alle ogen op hem gericht zijn. Hij debuteerde in 2015 op zeer jonge leeftijd in de koningsklasse van de autosport. Daarna ging zijn carrière als een komeet en groeide hij uit tot één van de supersterren van de sport. De wereldtitel van vorig jaar was tot nu toe het hoogtepunt.

Beste

Verstappen kan dan ook op zeer veel lof rekenen. Sommigen vinden hem zelfs één van de beste coureurs ooit. David Coulthard krijgt de vraag voorgeschoteld in het Viaplay-programma F1 Talks. De Schot ziet Verstappen al als een van de beste ooit: "Hij is dat al, echt waar. Persoonlijk voelde ik mij pas volwassen toen ik eind twintig was en ik vond dat ik pas begin dertig echt op mijn top was. Dat betekent dus dat er bij Max waarschijnlijk nog meer aan zit te komen."

Premier League

De Nederlander is nog altijd maar 24 jaar oud en heeft er nu al een redelijk lange loopbaan opzitten. Coulthard denkt dat dit bijdraagt aan zijn klasse: "Hij is opvallend volwassen voor zijn nog zeer jonge leeftijd. We moeten niet vergeten dat hij nog maar zeventien was toen hij debuteerde en dat hij op zijn achttiende zijn eerste Grand Prix won. Het feit dat hij daar in Barcelona gelijk die kans pakte en zegevierde maakt hem echt exceptioneel. Elke Formule 1-coureur is goed, dat is hetzelfde bij alle Premier League-voetballers. Het gaat er echter om, om de jongens te vinden die exceptioneel zijn."