'Verstappen ondertekent reusachtig nieuw contract bij Red Bull'

Max Verstappen lijkt helemaal op zijn plek te zitten bij het team van Red Bull Racing. De Nederlander is al sinds 2016 actief voor de Oostenrijkse renstal en men lijkt zeer tevreden te zijn. Afgelopen seizoen kende de samenwerking zijn hoogtepunt toen Verstappen zich tijdens de laatste race van het seizoen tot wereldkampioen kroonde.

De dolblije Nederlander liet toen weten dat hij het liefst nog vele jaren voor Red Bull wilde rijden. Die liefde bleek wederzijds want het werd al snel duidelijk dat men werk maakte van contractverlenging. Het was dan ook geen geheim dat Red Bull en Verstappen met elkander om tafel gingen voor gesprekken over het verlengen van het contract. Het begint er steeds meer op te lijken dat de nieuwe verbintenis in kannen en kruiken is.

Nu lijkt het erop dat de onderhandelingen zijn afgerond. De Nederlandse krant De Telegraaf meldt dat Verstappen een nieuw contract gaat tekenen voor 4 of 5 jaar. Hij zou dan een megasalaris gaan ontvangen. Volgens de krant gaat Verstappen 40 tot 50 miljoen dollar per jaar verdienen. Het is de verwachting dat dit nieuws zeer binnenkort bekend zal worden gemaakt.