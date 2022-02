Bottas rijdt ook in 2022 met blauwe helm

Valtteri Bottas rijdt dit jaar voor het team van Alfa Romeo. Na jaren te hebben gereden voor het topteam van Mercedes heeft de Fin nu de overstap gemaakt naar het Zwitserse team. Tijdens de eerste testweek in Barcelona kende hij echter de nodige problemen waardoor hij zeer weinig rondjes kon rijden.

Hij reed in Barcelona ook rond in de camouflage-livery. Afgelopen weekend trok men immers pas het doek van de wagen in de officiële kleurstelling en de coureurs konden zich toen ook pas tonen in hun ware kleuren. Dat betekende ook dat Bottas daar pas zijn nieuwe helmontwerp kon laten zien. De Fin rijdt aankomend seizoen rond met een rood-blauwe kleurstelling.