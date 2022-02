Alonso trekt eerste conclusie: "Ferrari heeft de snelste auto"

De eerste drie testdagen van de F1 ter voorbereiding op het seizoen 2022 zitten erop. De krachtsverhoudingen zijn voorzichtig getest en conclusies worden inmiddels getrokken en verbonden aan de resultaten van deze week.

Het Circuit de Barcelona-Catalunya was de eerste locatie waar de nieuwe F1-wagens samen werden gebracht, waarbij alle 10 de F1-teams aanwezig waren voor de driedaagse test. Het is nooit verstandig om op basis van testtijden te beoordelen waar de teams staan ​​qua snelheid, maar het valt niet te ontkennen dat Ferrari er sterk uitzag omdat ze zich op betrouwbaarheid boven snelheid richtten.

Ferrari legde de meeste ronden af ​​van elk team met 439 over de drie dagen, terwijl hun snelste rondetijd met dank aan Charles Leclerc, iets meer dan een halve seconde achter de benchmark van Lewis Hamilton lag. De tijd van Ferrari werd echter gezet op C3-banden, terwijl Hamilton zijn tijd zette op de C5-band, die het meeste grip heeft.

Op basis van Alonso's observaties, gelooft hij dat Ferrari in dit stadium het snelste team is. Alonso zei tegen TVE: "Ferrari lijkt de snelste auto te zijn, wat zeker een verrassing is. Voor Carlos Sainz is het geweldig nieuws en voor Spanje in het algemeen."

Mercedes niet negeren

Natuurlijk ziet Alonso ook dat Mercedes de snelste tijd heeft neergezet: "Mercedes ziet er ook zeer snel uit." Hamilton zei na de laatste testdag in Barcelona dat het helemaal niet zijn bedoeling was om de snelste tijd te rijden. Ook stelt hij dat het onmogelijk is om op basis van deze test de rangorde nu al te voorspellen.

Aangezien Ferrari echter veel aandacht besteedde aan 2022 en het als hun kans zag om terug te keren naar de strijd om overwinningen en titels, wekte Hamilton de suggestie dat Ferrari enkele maanden voorsprong zou kunnen hebben op de rest van het veld.

"We weten dat Ferrari de wagen van 2021 niet heel erg heeft ontwikkeld en dat de focus volledig op 2022 is gezet. Dit zou kunnen betekenen dat ze enkele maanden voorlopen op de rest van de teams, maar we zullen moeten afwachten."

Mattia Binotto reageerde daar sarcastisch op: "We zijn goed onderweg maar vlak Mercedes niet uit. Zij zullen in Bahrein een paar maanden voorlopen op ons, zoals vrijwel ieder jaar..."