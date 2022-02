Steiner schuift Fittipaldi naar voren als mogelijke Mazepin vervanger

De toekomst van Nikita Mazepin bij het team van Haas is zeer onzeker. De Russische coureur bevindt zich in een lastige positie door de oorlog die zijn land is begonnen met Oekraïne. De afgelopen dagen zijn er veel sancties genomen en dat treft ook de koningsklasse van de autosport.

Gisteren nam Mazepins team Haas het besluit om alle verwijzingen naar Rusland van de wagen te verwijderen. Dat betekende ook dat de sponsorstickers van Uralkali verdwenen, dat is het bedrijf van de vader van Mazepin. Ook besloot de Formule 1 om de Russische Grand Prix voor dit jaar van de kalender te verwijderen.

Fittipaldi

Het zorgt ervoor dat de toekomst van Mazepin bij het team hoogstens onzeker is. Het roept dan de vraag op wie hem zou moeten vervangen. In gesprek met Speed City Broadcasting spreekt teambaas Günther Steiner zich uit: "Als Nikita niet kan rijden, voor welke reden dan ook, dan is Pietro Fittipaldi de eerste keus. Hij is immers al geruime tijd bij ons en anders zien we wat we anders gaan doen."

COVID

Fittipaldi mocht in 2020 al twee races rijden als de vervanger van de geblesseerde Romain Grosjean. Steiner vindt het dan ook meer dan logisch om de Braziliaan als invaller te gebruiken: "Pietro is er altijd bij voor deze reden. Tijdens de afgelopen jaren hadden we een reserve nodig door COVID. Hij is er altijd bij, hij kent het team en hij kent de auto. Als er iemand ineens moet instappen, dan is er niemand beter tot in staat dat Pietro."