FIA oneens met kritiek Hamilton: "Grote, sterke groep onafhankelijke officials"

Lewis Hamilton is weer helemaal terug in de koningsklasse van de autosport. De Brit reed afgelopen week zijn testrondjes voor het team van Mercedes en was weer overal op de sociale kanalen te zien. Het is opvallend aangezien hij een maand geleden nog zweeg waardoor men aan zijn toekomst twijfelde.

Hamilton zweeg sinds zijn verloren kampioensstrijd met Max Verstappen. Sinds de discutabele seizoensfinale in Abu Dhabi was hij overal stil maar hij is sinds vorige week weer helemaal terug. Daags nadat de FIA de nieuwe maatregelen omtrent de wedstrijdleiding bekend maakte was de Brit weer aanwezig bij de presentatie van zijn nieuwe wagen. De maatregelen van de FIA waren naar zijn tevredenheid.

Vrouwen

Toch liet de Brit afgelopen week in Barcelona weer een kritische noot horen. Hij vond namelijk dat men ook opzoek moest naar onpartijdige stewards. Tijdens een persmoment liet hij weten dat hij het niet vond kunnen dat sommige stewards met andere coureurs naar races afreisden. Ook pleitte hij voor meer vrouwelijke en onpartijdige stewards. Het kwam hem op de nodige kritiek te staan.

FIA

Ook bij autosportfederatie FIA heeft men de uitspraken van de Brit overduidelijk meegekregen. Vanzelfsprekend staan ze er daar iets anders in. Tegenover persbureau PA spreekt een woordvoerder zich uit: "De FIA is trots op zijn wereldwijde route waarmee we de meest getalenteerde stewards van over de hele wereld met elkaar in contact brengen en ontwikkelingen. Dit heeft geresulteerd in een groep sterke, onafhankelijke en ervaren officials die hun werkzaamheden uitvoeren met een grote professionaliteit."