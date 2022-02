Horner niet verbaast door porpoising: "Voor de ontwerpers is het niets onverwachts"

De eerste testweek in Barcelona is voorspoedig verlopen voor het team van Red Bull Racing. De renstal van regerend wereldkampioen Max Verstappen reed zeer veel rondjes en kwam vandaag ook nog eens zeer vlot voor de dag. De stemming bij de Oostenrijkse renstal is dan ook opperbest, ook bij teambaas Christian Horner.

De Brit kan zich een tevreden man noemen. Op enkele problemen voor Perez na verliep de testweek in Catalonië naar wens voor Horner en zijn manschappen. Bij Sky Sports spreekt hij zich uit over de dagen: "Tot nu toe verloopt het allemaal zeer voorspoedig. De auto gedraagt zich zoals wij hadden verwacht en het loopt net zo goed als onze simulaties voorspelden. Dit is een bemoedigende start."

Maar ook bij Red Bull heeft men te maken met het nieuwe fenomeen porpoising. Het is overduidelijk zichtbaar dat de wagens soms wel heel opvallend over het circuit hobbelen. Horner ziet het als een uitdaging voor zijn technische slimmeriken: "Met het teruggekeerde grondeffect gedragen de auto's zich allemaal heel erg anders. Het is een beetje zoals het was in de jaren tachtig. Voor de ontwerpers is het niet onverwachts. Het is echt een heel erg interessante nieuwe dynamiek."