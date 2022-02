Video: Bottas toont zich ook een TikTok-ster bij Alfa Romeo

Valtteri Bottas toonde zich in zijn laatste jaar als Mercedes-coureur een ware TikTok-ster. De media-afdeling van het team zette hem regelmatig in voor potsierlijke filmpjes voor op de sociale kanalen. Nu hij bij Alfa Romeo rijdt heeft men ook door dat de Finse coureur goed scoort bij de fans op het wereldwijde web.

De media-afdeling van het Zwitserse team heeft dan ook gelijk gebruik gemaakt van zijn bezigheden. Het team rijdt nu rond in camouflage kleuren en men heeft dan ook teamkleding in die kleurstelling op de markt gebracht. Bottas mag ,met zijn gebruikelijke koffie, opdraven voor een volgend komisch filmpje.

More about Alfa Romeo

Start the season in style! ✌🏻



Get your camo gear and join our tribe! ➡️ https://t.co/5KhucUE4nE pic.twitter.com/x9ubV35hrb