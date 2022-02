Testupdate: Verstappen snel tijdens laatste testdag

Max Verstappen is goed begonnen aan zijn laatste ochtend van de eerste testweek in Barcelona. De Nederlandse Red Bull-coureur noteerde de snelste en was acht tienden sneller dan de concurrentie. De tijden zeggen vanzelfsprekend niet veel maar het is wel opvallend aangezien Red Bull zich tijdens de tests niet volledig focust op snelle tijden en vaak met veel benzine rijdt.

De Nederlander was ook qua rondes op dreef op het Catalaanse asfalt, ook hier staat hij bovenaan de lijst. Ook bij het team van Mercedes heeft men de vaart er aardig inzitten, George Russell reed snelle tijden en rijdt daarnaast ook zeer veel rondjes. Bij het team van Alpine krabbelt men zich achter de oren aangezien Fernando Alonso zijn wagen in een rookwolk aan de kant moest parkeren. De coureurs hebben nog ruim anderhalf uur te gaan voordat er een natte middagsessie gepland staat.