Sainz de baan op voor Ferrari-shakedown in Barcelona

Het is overduidelijk dat men bij Ferrari er alles aan doet om goed voor de dag te komen tijdens het aankomende seizoen. De Italiaanse renstal heeft voorafgaand de eerste testweek al de nodige meters gemaakt. Vorige week reed men al een kleine demo op het eigen Fiorano en deze week verricht men ook een shakedown in Barcelona.

Carlos Sainz mocht vanochtend als eerste de baan op. De Spanjaard mocht de nieuwe Ferrari als eerste de pitbox uitsturen en trapte daarmee de shakedown van het team af. De beelden belandde vanochtend op het internet maar het is geen verrassing dat Ferrari vandaag een shakedown uitvoert. Men kondigde vorige week aan dat ze een shakedown gingen uitvoeren in Barcelona en gisteren bleef het stil. Daardoor is het logisch dat men vandaag de baan op gaat.