Wolff ontkent kopmanschap Hamilton: "Hadden gelijke kansen en dezelfde auto"

De rolverdeling bij het team van Mercedes was de afgelopen jaren wel duidelijk. Lewis Hamilton was de overduidelijke kopman en Valtteri Bottas speelde trouw de tweede viool. Aankomend seizoen zal er veel veranderen bij de Duitse ploeg, Bottas is immers vertrokken en hij is vervangen door toptalent George Russell.

Het is nog niet duidelijk hoe de rolverdeling tussen Hamilton en Russell zal liggen. Het is wel duidelijk dat Russell van een heel ander kaliber is dan Bottas. De jonge Brit mocht in 2020 Hamilton al eens vervangen toen die positief testte op COVID-19. Russell was toen overduidelijk sneller dan Bottas dus de verwachtingen voor het komende seizoen zijn zeer hoog.

Situatie

Teambaas Toto Wolff wil zich niet uitlaten over de rolverdeling bij zijn ploeg. Sterker nog, Wolff ontkent dat er ooit een kopman is geweest bij Mercedes. De Oostenrijker wordt geciteerd door Sky Sports: "We hebben nooit een situatie gehad waar we een nummer één en twee hadden. Ze hadden gelijke kansen en dezelfde auto. Dit jaar hebben we een interessante situatie. We hebben George als aanstormend talent in de ene auto en waarschijnlijk de beste coureur ooit in de andere auto."

Dynamiek

De nieuwe dynamiek zorgt ervoor dat Wolff en co voor een gloednieuwe uitdaging staan. De Oostenrijkse Mercedes-baas is zich er van bewust. Hij laat dan ook blijken dat men hard opzoek is naar een oplossing hiervoor: "De dynamiek is overduidelijk nieuw. Het is helder dat het iets is wat we in de juiste positie moeten sturen voor het meest positieve effect op de ontwikkeling van de auto en dat het ons competitief maakt."