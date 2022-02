Hamilton hoopt dat onderzoeksresultaten FIA snel openbaar worden

De seizoensfinale van het afgelopen seizoen zorgde voor veel controverse in de Formule 1-wereld. De manier waarop wedstrijdleider Michael Masi omsprong met een beslissende safety car-fase zette veel kwaad bloed. Autosportfederatie FIA was zich hier bewust van en men begon met een diepgravend onderzoek.

Vorige week kwam de FIA met een uitgebreid en belangrijk statement naar buiten. In een videoboodschap maakte FIA-president Mohammed Ben Sulayem bekend dat men tot enkele conclusies was gekomen. De belangrijkste veranderingen waren duidelijk: Masi krijgt een functie elders en men komt met een soort VAR-systeem. Daarnaast vervangt men Masi met Eduardo Freitas en Niels Wittich, de heren zullen afwisselend de taken op zich nemen.

Resultaten

Opvallend genoeg is er nergens een echt onderzoeksresultaat te zien. De beslissingen van de FIA zijn er wel maar een uitgebreide onderbouwing onderbreekt. Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kon het nergens vinden. Op een persmoment was hij tegenover de internationale media duidelijk: "Ik heb nog niets kunnen lezen en ik denk ook niet dat er al iets gepubliceerd is. Ik kijk er naar uit om de resultaten in te zien. Ik hoop daarnaast ook dat iedereen die kans krijgt zodat men beter kan begrijpen wat er gebeurd is.

Belangrijk

Door de ontbrekende onderzoeksresultaten is het boek van de Abu Dhabi-soap nog lang en breed niet gesloten. Hamilton en de rest van de wereld wachten in spanning op deze resultaten. Het is daarnaast ook nog maar eens de vraag of deze resultaten wel openbaar gemaakt zullen worden. Mercedes-man Hamilton hoopt in ieder geval dat dit snel zal gebeuren: "Ik denk dat het zeer belangrijk is om goed te weten waar we vandaan komen. Op deze manier kunnen we op een positieve manier aan de toekomst gaan bouwen."