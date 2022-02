Ralf Schumacher gelooft in Russell: "Kan Lewis gelijk aan het begin verslaan"

Afgelopen week kreeg de wereld voor het eerst te zien hoe de nieuwe Mercedes eruit ziet. De Duitse renstal zal aankomend seizoen de constructeurstitel gaan verdedigen in de klassieke zilveren kleur. Maar verder is alles anders bij de kampioensploeg. De nieuwe reglementen zorgen voor een compleet nieuwe auto en George Russell is de nieuwe man achter het stuur.

De jonge Brit komt over van Williams en vervangt Valtteri Bottas. De Fin werd bedankt na zijn jaren van trouwe dienst maar men vond dat de tijd rijp was voor Russell. Tijdens de teampresentatie stond de Brit te glimmen van trots naast zijn nieuwe teamgenoot Lewis Hamilton en zijn nieuwe teambaas Toto Wolff. Hij laat voortdurend weten veel respect te hebben voor zijn nieuwe compagnon.

Vriendelijk

Voormalig coureur en huidig analist Ralf Schumacher heeft zeer hoge verwachtingen van de jonge Brit. De Duitser viel echter iets op tijdens de presentatie van Mercedes. Schumacher wordt geciteerd door Speedweek: "Ik vond het interessant om te zien hoe vriendelijk Hamilton en Russell met elkaar omgingen bij de launch. De jonge Russell koos zijn woorden zeer voorzichtig en liet voortdurend blijken dat hij nog veel wil leren."

Intern

Het stoorde Schumacher want hij zag een duidelijk verschil vergeleken met Russells vorige Mercedes-optreden. In 2020 mocht de Brit namelijk al een race rijden voor het team toen Hamilton in Sakhir positief testte op corona. Ralf is duidelijk: "De toon was anders vergeleken met die keer dat George de vervanger was van Lewis en toen naast Bottas reed. Ik weet zeker dat het er intern heel anders aan toe gaat. Ik denk dat hij Lewis al bij het begin kan verslaan."