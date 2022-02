Vader en zoon Verstappen samen de baan op bij tracksessie

Deze week gaan de heren coureurs voor het eerst dit seizoen weer de baan op. In Barcelona werkt het Formule 1-circus zijn eerste testweek van het jaar af. Aangezien er gloednieuwe reglementen ingaan en de auto's compleet nieuw zijn, zullen de coureurs zo goed mogelijk voor de dag moeten komen.

Max Verstappen laat in ieder geval niets aan het toeval over. De Nederlander trok samen met vader Jos naar het circuit van Aragon. Op de Spaanse omloop gaven de twee snelle heren hun Porsche de sporen, iets wat ze al eerder deden. Max Verstappen gebruikt het moment om zo goed mogelijk voor de dag te komen voor zijn missie om zijn wereldtitel te verdedigen. Jos Verstappen zal daarnaast ook snel weer in de racewereld verschijnen, hij doet mee aan een rally in België.