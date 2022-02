Oud-F1-coureur neemt F2 en FE-team DAMS over

Pierre Gasly, Carlos Sainz, Alexander Albon, Romain Grosjean en Nicolas Latifi gebruikten dezelfde springplank richting de koningsklasse: allemaal reden ze voor DAMS in de Formule 2. Deze renstal krijgt een nieuwe eigenaar: Charles Pic, die in de Formule 1 actief was voor Caterham en Marussia.

De voormalige teambazen, Oliver Panis en Gregory Driot, doen een stapje terug en geven dus het stokje door aan hun landgenoot. De keuze voor Pic komt niet uit de lucht vallen. De familie Driot en Pic kennen elkaar door en door. De grootvader van Pic heeft zelfs Panis - die zijn enige Grand Prix won in Monaco in 1996 - begeleidde en hij kende Jean-Paul Driot, de oprichter van DAMS die kwam te overlijden in 2019 op 68-jarige leeftijd.

Pic is DAMS dankbaar voor deze kans en heeft zin om dit project verder te leiden. "Ik wil Oliver en Gregory bedanken voor deze geweldige kans om het DAMS-verhaal voort te zetten." Hij vervolgt: "Dit is een enorme eer voor mij om de erfenis van Jean-Paul [Driot] in de Franse autosport voort te zetten."

Naast het Formule 2-team neemt Pic ook de renstal in de Formule E onder zijn hoede.