Russell gaat de baan op in nieuwe Mercedes

Het was gisteren een drukke dag voor het team van Mercedes. De Duitse kampioensrenstal presenteerde in de ochtend de nieuwe wagen en in de middag meldde men zich op het circuit van Silverstone voor een shakedown. George Russell kroop achter het stuur en Lewis Hamilton had de fotocamera erbij gepakt.

Het was voor Russell de eerste keer dat hij kennis kom maken met het Mercedes-materiaal. De Duitse renstal hield in eerste instantie alle kaarten tegen de borst. In een video op sociale media is echter te zien dat men gewoon deelt hoe de wagen de pitbox uitrijdt.