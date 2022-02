De Vries ook aankomend seizoen Mercedes-reserve

Vandaag presenteerde het team van Mercedes hun nieuwe bolide aan de buitenwereld. Bij de presentatie van de gloednieuwe W13 waren coureurs Lewis Hamilton en George Russell, teambaas Toto Wolff en de junioren aanwezig. Maar dat betekent niet dat men voor het aankomende jaar geen reservecoureurs tot hun beschikking heeft, allesbehalve zelfs.

De Duitse kampioensrenstal maakte vandaag namelijk bekend dat men voor aankomend seizoen weer twee reserves op de bank heeft zitten. De namen van de reserves zijn niet verrassend, Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne blijven de back-ups. De twee coureurs zijn voor Mercedes actief in de Formule E en combineren dat dus met een Formule 1-reserverol.

De kans is aanwezig dat we landgenoot de Vries dit jaar achter het stuur van een Formule 1-bolide gaan zien. Aankomend seizoen moeten alle teams waarschijnlijk een rookie gaan inzetten tijdens enkele vrije trainingen. Vandoorne heeft al enkele seizoenen in de koningsklasse van de autosport achter de rug, hij komt hiervoor dus niet in aanmerking. De Vries heeft daarentegen nog geen enkele Grand Prix achter zijn naam staan.