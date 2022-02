Wolff wist dat Hamilton bleef: "Nooit zorgen over gemaakt"

Vandaag trok het team van Mercedes het doek van hun gloednieuwe strijdwapen voor het aankomende seizoen. Bij de presentatie was Lewis Hamilton 'gewoon' aanwezig ondanks de vele geruchten omtrent zijn persoon. Sinds zijn nederlaag in het kampioensduel van vorig seizoen zweeg hij geruime tijd en dat was voer voor geruchten.

Men dacht namelijk dat Hamilton nog wel eens zijn helm aan de wilgen kon gaan hangen. Hij was immers ongebruikelijk stil op zijn geliefde social media en hij zou ontevreden zijn over het handelen van de wedstrijdleiding. Maar enkele weken geleden keerde hij terug op de sociale kanalen en vandaag zat hij weer vol motivatie bij de teampresentatie. Het leek alsof er nooit een vuiltje aan de lucht is geweest.

Zorgen

Ook teambaas Toto Wolff was volledig op zijn gemak. De Oostenrijker zat er ontspannen bij en leek in zijn nopjes met zijn coureurs en de eveneens aanwezige juniorenploeg. Eerder op de dag liet hij weten dat hij altijd al dacht dat Hamilton zou aanblijven. Op BBC Radio 4 sprak hij zich uit: "Nee, ik heb mij er nooit zorgen over gemaakt. Maar je moet wel respecteren dat een coureur gedesillusioneerd is."

Individu

Wolff is daarnaast nog steeds van mening dat Hamilton is bestolen in Abu Dhabi. De Mercedes-ploeg heeft in ieder geval zijn zin gekregen, wedstrijdleider Michael Masi krijgt een functie elders. Wolff voelt de pijn nog steeds: "Lewis was de beste coureur op de baan, hij domineerde. Toen werd het tegen de regels bij hem weggenomen door een individu. Het is heel erg lastig om dat te verteren."