Norris walgt van online haat: "Doen er alles aan om van deze mensen af te komen"

De huidige Formule 1-coureurs moeten onder hoogspanning presteren. Niet alleen de teams, sponsors, hoge heren en de pers kijken mee, ook iedereen thuis op de bank geniet mee van de prestaties. Tegenwoordig kan iedereen via sociale media laten blijken wat men van de prestaties van de coureurs vindt, die commentaren zijn niet altijd even vredelievend.

Op social media spreken sommige 'fans' zich regelmatig op dreigende toon uit richting bijvoorbeeld de coureurs. Nicholas Latifi ondervond dit aan levende lijve toen hij vorig seizoen crashte in Abu Dhabi. Door zijn klapper kwam er in de slotfase van de seizoensfinale een safety car in de baan. Deze safety car-situatie werd vervolgens afgeraffeld door de wedstrijdleiding waardoor Max Verstappen zijn titelrivaal Lewis Hamilton alsnog kon verschalken.

Vreselijk

Latifi kreeg vervolgens online doodsbedreigingen en de Canadees besloot daarop persoonsbeveiliging in te huren toen hij in Londen was. Ook McLaren-coureur Lando Norris krijgt wel eens pure haat in zijn online inbox. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zijn walging uit: "Tijdens mijn eerste drie jaar in de Formule 1 ben ik erachter gekomen dat er veel mensen zijn die blijkbaar niets liever doen dan andere mensen online aanvallen. Ik vind het echt vreselijk. Ik heb er wel een beetje last van. Tegenwoordig vat ik het niet meer persoonlijk op, ik kan er wel om lachen."

Verandering

Toch hoopt Norris dat er snel een einde komt aan grote hoeveelheid online drek. De Brit en zijn collega's krijgen immers vrijwel elk weekend te maken met kwetsende online reacties. Hij wil zich zelf het liefst focussen op het rijden maar hij krijgt alsnog het één en ander mee van de haatreacties. Norris wil verandering in de toekomst: "Ik hoop dat het beter gaat worden. Wij als team en de Formule 1 spannen ons in om hieraan wat te doen en om van deze mensen af te komen."