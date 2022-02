Latifi huurde beveiliging in na doodsbedreigingen

Nicholas Latifi speelde vorig jaar een ongewilde hoofdrol in de kampioensstrijd. Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi crashte de Williams-coureur in de slotfase waardoor de safety car de baan op kwam. Het verhaal is inmiddels bekend en Max Verstappen kreeg hierdoor de kans om zijn rivaal Lewis Hamilton nog één keer aan te vallen. Verstappen slaagde in zijn opzet en kroonde zich tot wereldkampioen.

Latifi was na afloop zwaar teleurgesteld van zijn crash maar schrok zich een hoedje toen hij zijn social media openende. Enkele Hamilton-fans waren woest, de Canadees was namelijk medeverantwoordelijk voor de nederlaag van hun grote held. De haat was niet mals, Latifi kreeg veel beledigingen naar zijn hoofd geslingerd. Tussen die lading digitale stront zaten ook enkele doodsbedreigingen, Latifi nam het serieus.

Dronkenlap

Toen de Canadees na het seizoen naar de Britse hoofdstad Londen trok besloot hij namelijk drastische maatregelen te nemen. Hij ging met zijn vriendin naar Winter Wonderland en schakelde daarvoor persoonsbeveiliging in. Latifi verklaart de drastische keuze na de presentatie van zijn nieuwe wagen. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het klinkt misschien vreemd maar je weet niet hoe serieus de bedreigingen zijn. Je hoeft maar één dronkenlap tegen te komen of iemand die een slechte dag achter de rug heeft, onder invloed is of er misschien een extreme mening op na houdt."

Hamilton

Daags na de eerste lading bedreigingen besloot Latifi zijn verhaal uit de doeken te doen. Vlak na de race in Abu Dhabi plaatste hij een statement op social media. Het statement bereikte ook de andere coureurs en teams. Ook Lewis Hamilton zag het en kroop in de pen. De Brit toonde zijn meelevende kant en stuurde Latifi een berichtje. De Canadees wil niet zeggen wat Hamilton hem schreef maar was wel blij met de aardige woorden: "Alle steun van de coureurs en vanuit andere kampioenschappen heeft mij echt goed gedaan. Iedereen steunde mijn statement en het sentiment dat ik wilde uitdragen."