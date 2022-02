Nieuwe Ferrari ziet er anders uit dan de concurrentie

Ferrari presenteert later vandaag de nieuwe wagen van 2022, de F1-75. Ondanks dat gistermiddag de eerste foto uitlekte is er nog weinig bekend. Coureur Carlos Sainz dat de Ferrari extreem innovatief is, waardoor de verwachtingen hoog zijn. Tot nu toe zijn de McLaren, Williams, AlphaTauri, Aston Martin en zelfs de gecamoufleerde Alfa Romeo al gezien.

Sainz stelt over zijn nieuwe Ferrari, die hij uiteraard al wel heeft gezien: "Het is anders dan de andere auto's die we hebben gezien. Ik denk dat de ervaring van vorig jaar goed was voor ons allemaal. In de wandelgangen hier in Maranello ontmoet ik mensen die lachen, sterk en zelfverzekerd zijn. Ik zie geen stress, ik zie energie en positiviteit en de wil om het goed te doen", vertelde Sainz aan Corriere della Sera.

Hij waarschuwde echter dat zelfs als Ferrari dit jaar volledig competitief is, dat niet betekent dat het besturen van de nieuwe generatie auto's gemakkelijk zal zijn.

"Tot vorig jaar reden we met de beste auto's in de geschiedenis van de Formule 1", zei Sainz. "Maar als je even de controle verloor, crashte je. Deze nieuwe Ferrari lijkt me nog reactiever. De ophanging is stijver, dus we zullen allemaal moeten wennen aan het besturen ervan."

Sainz wil nieuw contract

De 27-jarige coureur stelt vol dat teambaas Mattia Binotto tevreden is met zijn werk sinds hij vorig jaar bij Ferrari kwam, en het is nu de bedoeling om samen verder te gaan door een nieuw contract te sluiten: "Toen Binotto me belde om naar Ferrari te gaan, wist hij dat ik goed werk kon leveren. Iedereen die denkt dat mijn niveau niet erg hoog is, let niet op of kent de Formule 1 niet. Wereldkampioen worden met Ferrari is mijn grootste ambitie."