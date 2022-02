Capito walgt van bedreigingen aan adres Latifi: "Volstrekt onacceptabel"

Gisteren werd duidelijk dat Williams-coureur Nicholas Latifi de bedreigingen aan zijn adres zeer serieus nam. De Canadees speelde onbedoeld een hoofdrol in de beslissing van de kampioensstrijd van vorig seizoen. De Canadees crashte in de slotfase van de seizoensfinale waardoor de safety car in de baan kwam. Uiteindelijk kreeg Max Verstappen hierdoor de kans om zijn rivaal Lewis Hamilton succesvol te verschalken.

Latifi kreeg daarna ernstige bedreigingen van enkele woedende Hamilton-fans. Zijn social media stroomden vol met haat en de Canadees kreeg zelfs doodsbedreigingen. Hij nam het zeer serieus en hij vond het zelfs nodig om persoonsbeveiliging in te huren. Tijdens een uitje in Londen met zijn vriendin werd hij geschaduwd door beveiligers die een oogje in het zeil hielden.

Onacceptabel

Bij zijn team Williams spreken ze schande van de zaak. Gisteren presenteerde men de nieuwe wagen en tijdens het daarop volgende persmoment was er steun voor Latifi. Teambaas Jost Capito maakte nog maar eens duidelijk dat hij boos was op de haat. Capito wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het is volstrekt onacceptabel. In zo'n situatie is het lastig om veel te doen, mentale steun is het uiterste wat je kunt doen. Dat hebben we dan ook gedaan. We hebben hem duidelijk gemaakt dat we hem niets kwalijk namen."

Ruimte

Latifi trok zich na de digitale drek eventjes terug van de sociale platformen. Daarna keerde hij terug met een statement waarin hij zich keerde tegen de bedreigingen. Capito was trots: "Hij heeft heel erg verstandig gehandeld en een break genomen van de sociale media. Wij hebben hem die ruimte natuurlijk ook gegeven. Toen hij daarna terugkeerde heeft hij de tekst gedeeld die jullie allemaal hebben gezien."