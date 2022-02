"Marko wil niet dat Masi wordt geslachtofferd: "Hij zocht een sportieve oplossing"

Er heerst nog steeds veel onduidelijkheid over de positie van Michael Masi. De Australische wedstrijdleider kreeg vorig seizoen bakken met kritiek over zich heen en dat werd alleen maar erger tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. Masi nam hier enkele discutabele beslissingen omtrent een safety car-fase en sindsdien bevindt hij zich in het oog van de storm.

Op maandag vergaderde de F1 Commission uitvoerig over onder andere de gebeurtenissen in Abu Dhabi. Autosportfederatie FIA deed hier de uitkomst van hun diepgravende analyse uit de doeken. Maar met duidelijkheid kwam men niet, ze gaven aan dat ze later in de week met meer informatie komen over structurele veranderingen. Het is niet duidelijk wat dit inhoudt voor Masi.

IMSA

De Australiër krijgt ondertussen steeds meer medestanders. Red Bull-topadviseur Helmut Marko wil namelijk niet dat Masi de kop van jut wordt. In gesprek met de Kleine Zeitung is Marko glashelder: "Nee, natuurlijk wil ik dat niet. Hij wilde een sportieve oplossing zoeken. Zoals wel vaker bij safety cars profiteert de ene coureur meer dan de andere. In de Amerikaanse IMSA-klasse kunnen er drie ronden worden toegevoegd en zijn de races dan ineens langer. In de Formule 1 is dit door alle strikte brandstof-berekeningen niet mogelijk."

Radio

Marko wil dan ook niet dat men Masi de laan uit stuurt. De Oostenrijkse adviseur roept de FIA op om hulp te zoeken voor Masi. De Australiër krijgt namelijk best veel op zijn bordje. "Het hoofddoel van het onderzoek is duidelijk maken dat Masi gewoon weg overweldigd was in de situatie. Daarnaast moeten de teambazen ook stoppen met de wedstrijdleiding lastig vallen over de radio."